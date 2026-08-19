Omitir para ir al contenido principal
Edición Impresa
Mundial de Fútbol 2026
El País
Economía
Sociedad
Cultura
Deportes
El Mundo
Recordatorios
Buenos Aires|12
Rosario|12
Contratapa
VIVO
Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el miércoles 19 de agosto de 2026
-1min
Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el miércoles 19 de agosto de 2026
-1min
Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el miércoles 19 de agosto de 2026
-1min
Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el miércoles 19 de agosto de 2026
-1min
Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el miércoles 19 de agosto de 2026
-1min
MIRÁ
Volver
Edición Impresa
Mundial de Fútbol 2026
El País
Economía
Sociedad
Deportes
El Mundo
Opinión
Contratapa
Recordatorios
50 Años del Golpe
Cultura
Cash
Radio 750
Buenos Aires|12
Rosario|12
Salta|12
Córdoba|12
Argentina|12
Radar
Radar Libros
Soy
Las12
No
Negrx
Ciencia
Universidad
Psicología
La Ventana
Plástica
Diálogos
Opens in new window
Suplementos Especiales
Suplementos Especiales
Verano|12
Especiales Página|12
Latinoamérica Piensa
Malena
Público
Portada
No
Después de los therians, la nueva tendencia son las batallas de poses y destrezas con referencias pop
“Farmear aura”: la juventud en la era de la reproductibilidad viral
Mewing, six/seven, bailes de Fortnite, acrobacias y caritas de chads. El boom del “aurafarming” y una maraña pop que va de “Zoolander” a “League of Legends” y de Ogryzek a Lamine Yamal.
Por
Hernán Panessi
19 de agosto de 2026 - 15:20
Copiar enlace
Copiar enlace
Compartir en X
X
Compartir en Bluesky
Bluesky
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Linkedin
Linkedin
Compartir en WhatsApp
WhatsApp
Compartir en Telegram
Telegram
Compartir por mail
Mail
Batallas de farmear aura
¿Cómo farmear aura? ¿La tiene que avalar otro? ¿Qué cosas farmean aura? Si farmeaste aura y nadie te ve, ¿realmente farmeaste aura?
Archivo -
Últimas Noticias
Deberá permanecer internado entre cinco y diez días
Un nene de 3 años fue atacado por un perro en Córdoba: tiene 65 puntos en la cara
El intento del Gobierno por reactivar la economía
El Banco Central reglamentó los créditos en dólares para empresas que anunció Caputo: ¿cómo van a funcionar?
Por
Vardan Bleyan
Después de los therians, la nueva tendencia son las batallas de poses y destrezas con referencias pop
“Farmear aura”: la juventud en la era de la reproductibilidad viral
Por
Hernán Panessi
De la calle online a las plazas
Furor por las batallas de “farmear aura”: “Es lindo porque muchos chicos socializan”
Exclusivo para
De campaña en una heladería
La Casa Rosada sacó a jugar a Toto Caputo y desafía al PRO en la Ciudad
Por
Werner Pertot
El exministro de Transporte declaró en Causa Cuadernos
Randazzo aseguró que jamás recibió órdenes para favorecer empresarios
El baterista presentará este miércoles "Pulsión", su primer disco
Gustavo Telesmanich: “Apostar a un grupo fue una decisión clave”
Por
Santiago Giordano
Una nueva denuncia penal por malversación de fondos
Cómo “Toto” Caputo metió la mano en la lata de las obras hídricas, de vivienda y para el mejoramiento de los trenes
El País
Volvió a hablar desde el hospital
Nadia Beller contó que Cerimedo “decía que el Gobierno de Milei se iba a caer, que estaba demasiado corrupto”
Encuentro en Casa Rosada
El gobierno y la Iglesia se reunieron por la visita del papa León XIV
Por
Washington Uranga
El destino del fondo fiduciario para obras públicas
“El gobierno nacional lleva cuatro años sin inaugurar un solo kilómetro de ruta”
Por
Eva Moreira
No hay fecha prevista para tratar la reforma libertaria
Ante la inminencia de un nuevo fracaso, el Gobierno frena el proyecto para eliminar las PASO
Por
Paula Marussich
Economía
El intento del Gobierno por reactivar la economía
El Banco Central reglamentó los créditos en dólares para empresas que anunció Caputo: ¿cómo van a funcionar?
Por
Vardan Bleyan
La cotización del dólar para la compra y para la venta
Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el miércoles 19 de agosto de 2026
Un negocio que funciona con la desesperación de las familias
Los bancos venden las deudas de los morosos
Más subocupados y personas buscando y segundo trabajo
Ante un mercado laboral saturado
Por
Mara Pedrazzoli
Sociedad
Seguirá detenida
Prisión preventiva para Victoria Cantero, la joven acusada de matar a su novio en Chaco
Juicio a Meta: la compañía negó haber buscado “enganchar” a niños a Facebook e Instagram
Más de tres horas de corte total
Caos en la General Paz por el choque de un colectivo y un auto
¿Sale el sol?
Clima en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para este miércoles 19 de agosto
Deportes
Exigió un pedido de disculpas urgente
“De tratar de traidores a los jugadores no se vuelve”: el fuerte comunicado del “Chiqui” Tapia sobre la final del Mundial
"Pido perdón", dijo el jugador en un comunicado
El tenista Nick Kyrgios dio positivo por cocaína y fue suspendido
Terminó la primera fase del campeonato
Mundial de Hockey: Las Leonas vencieron a Escocia y avanzan invictas a la Segunda Ronda
River y Tigre también van por su pasaje a cuartos en la Sudamericana
Platense visita a Coquimbo en busca de un lugar en cuartos de la Libertadores