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Sociedad

Seguirá detenida

Prisión preventiva para Victoria Cantero, la joven acusada de matar a su novio en Chaco

El Equipo Fiscal dictó la medida contra la joven por el delito de homicidio agravado por el vínculo.

victoria cantero y victima Imagen Web

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