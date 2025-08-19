En el barro, el spin off de El Marginal, logró el éxito de manera instantánea en su primer fin de semana dentro del catálogo de Netflix. 8 capítulos, 1 hora cada uno y un envión directo al Top 3 Global, y hasta lo segundo mas visto en varios países, junto a Merlina.

Con un elenco de primera: Rita Cortese, Cecilia Rosetto, Lorena Vega, Juana Molina, otro protagónico carcelario para Valentina Zenere (Nahir) y el debut como actriz de Maria Becerra. Además, la serie será recordada por la participación de la Locomotora Oliveras.

En esa expansión del mundo carcelario que dejó El Marginal también se comparten personajes: Gerardo Romano, Maite Lanata, Juan Minujín y una extraordinaria Ana Garibaldi como Gladys Guerra, una de las "embarradas". De esta manera, la historia también recuerda al personaje de Claudio Rissi, que interpretaba a Mario Borges en el comienzo de esta historia.

Pero la ansiedad por su continuidad ya pide imágenes de la segunda Temporada. En este contexto, la cuenta oficial de la serie se encargó de mostrar un adelanto del personaje de la China Suárez, que se llamará Nicole: una prostituta vip de clientes millonarios. La secuela llegará el año próximo.

Polémica y críticas

El uso de los teléfonos, el manejo del dinero y ciertas "comodidades" que muestra la ficción no fueron bien recibidas, al considerar que no refleja la realidad carcelaria.

La tiktoker "Nika" (@nikasefue), expresa, grabó un video que subió a sus redes sociales, para manifestar su malestar por lo "fantasioso" de ciertos aspectos que plantea la historia: "Hay momentos que me sacaban de la realidad".

Según la mujer, que estuvo un mes detenida por asociación ilícita: "Las presas entran por un pasillo vacío y el resto está cada una en su pabellón". También critica que "están todas arregladas, divinas, eso es muy difícil".

La serie, además, generó controversia por sus escenas solo aptas para mayores de 18. Pero su fortaleza recae en sus actuaciones y en el reflejo de la violencia que las mujeres siguen viviendo, dentro y fuera de las rejas.

Luego del éxito de El Eternauta, Netflix y la producción nacional vuelven a liderar los rankings de audiencia mundial y, en ambos casos, ya se espera por la segunda Temporada.