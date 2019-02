Sacerdotes católicos salieron a posicionarse respecto del arzobispo Carlos Sánchez, quien dio el nombre de la menor de once años embarazada por violación, a la que se le practicó una cesárea, y llamó a sus fieles a “custodiar” el feto que llevaba la menor violada por la pareja de su abuela. “Ni el obispo ni sus objetores tendrán derecho, en nuestra sociedad, a actuar o intervenir en contra de la ley”, manifestaron curas y diáconos

En un texto, los sacerdotes aseguran que “todos tenemos derecho a pensar aquello que razonablemente nos parezca lo mejor” y que Sánchez “no es una excepción”. En esa línea, estiman que “lo que él diga será tomado como algo ‘desde el poder’” y que “no tiene derecho a no respetar a quienes piensan diferente, a quienes no aceptan sus criterios, sus dogmas o sus proyectos de vida. Por el mismo motivo por el que él espera ser respetado. Sin duda, el límite es la ley”.

La carta está firmada, entre otros, por Eduardo de la Serna, Jorge Marenco, Sergio Rafaelli, Juan Carlos Molina, Francisco Olveira y Ricardo Carrizo. “Cuando una niña es abusada, es atroz que se la siga abusando sin tener en cuenta sus decisiones y las de sus padres; se trata de un nuevo abuso. Hay un Estado abusador”, afirman, y expresan que “el abuso se triplica” cuando Sánchez “suma un nuevo abuso” al revelar la identidad de la menor.

“Lo que ‘X’ ha vivido-padecido es algo abominable, y obligarla a algo que ni ella ni su madre querían, y era legal, es abominable también”, sigue el texto, que manifiesta que la menor no es una “productora”, sino una niña. “Su cuerpo, violado, no fue respetado una vez más, transformándola en una incubadora, y su infancia no fue respetada, una vez más, haciendo público su nombre desde el poder eclesial”, afirman los curas.

Sánchez ya había dado la nota ante el debate por el aborto en la Cámara de Diputados. En una homilía en la catedral de San Miguel de Tucumán, nombró públicamente a los nueve diputados nacionales de la provincia y exigió que votaran en contra.

“Creemos, como miembros de la Iglesia, que nuestra actitud ha de ser la del abrazo, la contención, la cercanía con ‘X’, en este caso. Tristemente, una vez más, algunos miembros de la Iglesia no se han enterado”, cierra el texto de los curas.