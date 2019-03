La Fiscalía penal de La Plata pidió ayer que se condene a penas de entre ocho y nueve años de prisión a ocho ex jefes policiales, acusados de conformar una asociación ilícita que se dedicaba a recaudar dinero de manera ilegal, descubierta por el hallazgo de sobres con dinero en la Jefatura Departamental de la capital provincial. La fiscal Virginia Huergo solicitó condenar al ex titular de la Jefatura Departamental, comisario mayor Darío Camerini; y a su segundo, Rodolfo Daniel Carballo; al ex secretario, Walter Skaramowsky y al ex jefe de calle, oficial Ariel René Huck. Solicitó ocho años y seis meses de prisión para lo otros imputados. La causa se originó con el hallazgo de 36 sobres con más de 153.700 pesos en la Departamental de La Plata el 1 de abril de 2016, a partir de una denuncia anónima que se hizo ante Asuntos Internos de la Policía Bonaerense.