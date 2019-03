El príncipe Guillermo criticó a los clubes de fútbol que no toman en cuenta la salud mental de los futbolistas, durante una visita a la federación irlandesa de fútbol en Belfast. “Los clubes no hacen nada por la salud mental. Debemos cambiar la manera de enfocar la protección de los jugadores”, dijo el príncipe que es presidente de la federación inglesa de fútbol. Los clubes ven a los jugadores como meras inversiones y no como seres humanos, consideró el príncipe Guillermo que, al igual que su hermano Enrique, habló en el pasado de sus problemas psicológicos. Guillermo participó en una jornada de Ahead of the Game, una organización que ayuda a los clubes en ese terreno.

“Muchos jugadores vienen de medios difíciles y tienen todo tipo de problemas. Darles solo una ayuda financiera es incumplir con su deber, me parece”, dijo el príncipe, que impulsa una “Copa de Inglaterra de la salud mental”. El presidente de la Asociación de Salud Mental de los futbolistas, Michael Bennett, apoyó las declaraciones del príncipe Guillermo. “Hay cosas que no se ven. Los jugadores pueden enfrentar hechos dolorosos, la muerte de un pariente, sufrir una lesión grave. El dinero no impide que afloren las emociones”, dijo. Varios jugadores hablaron recientemente de su combate, como la estrella de Tottenham Danny Rose.