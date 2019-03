El consejo directivo del Ente de Turismo Rosario (Etur) aprobó la creación de un bus turístico que recorrerá los lugares más emblemáticos de la ciudad. En este caso, la iniciativa avalada por el Ente que preside el secretario municipal del área, Héctor de Benedictis, contará con dos minibuses adaptados con capacidad para 25 personas sentadas, una parte descapotable, pantallas táctiles y audioguías que realizarán el recorrido en una hora y 20 minutos. El nuevo servicio, que comenzará a funcionar aproximadamente en 60 días, tiene la particularidad de inscribirse en una nueva modalidad de servicio para los turistas, denominado Hop On /Hop Off, como los que circulan actualmente en Buenos Aires y Mendoza, y que permite a los usuarios realizar distintas paradas durante su recorrido, tanto para ascender y descender del colectivo, y utilizarlo cuantas veces quieran durante el mismo día. Según adelantaron, el circuito tiene previstas entre 12 y 14 paradas. "Era una gran demanda del sector desde hace mucho tiempo y es un paso adelante para la ciudad", destacó de Benedictis.

Después de varios intentos frustrados, la ciudad está cerca de contar con un servicio para poder recorrer sus puntos turísticos en colectivos adaptados. El pasado viernes, el consejo directivo del Etur le dio luz verde a la iniciativa de Darío Testero, gerente de Auckland, la empresa rosarina dedicada al turismo de egresados, que se hará cargo del servicio, respondiendo de esta manera a una vieja demanda del sector. "La ciudad viene creciendo en los últimos años, en todo sentido, y al crecer la conectividad aérea, más el tipo de cambio que favorece a los extranjeros para que vengan a Rosario. En definitiva, hay un condimento especial y a la ciudad le faltaba un bus turístico", dijo el titular de la empresa organizadora de viajes.

"La idea es tratar de que la gente permanezca más tiempo en Rosario para conocerla". También está previsto que haya una tarifa para turistas nacionales y otra para extranjeros.

Según explicó Testero, para hacer el recorrido en ciudades con las características de Rosario se utilizan buses más pequeños que los tradicionales, que son de doble piso. Los dos que recorrerán la ciudad van a tener una parte descapotable y contarán con pantallas táctiles, carga USB, guías y audioguías que traducirán la información en diferentes idiomas, y estarán adaptados para personas con discapacidad. También habrá un guía que será el encargado de controlar que todo funcione correctamente, y contando la historia de los lugares más emblemáticos de la ciudad. "La idea concreta fue la de tener un servicio con todo el confort para estar a la altura de las grandes ciudades del mundo, que la gente que venga encuentre un servicio profesional, pero para que además lo pueda tomar gente de acá", destacó el empresario.

"Después de hacer varios análisis sobre los recorridos, propusimos hacer algunos cambios y poner dos minibuses por varios factores, por la agilidad y fundamentalmente porque van a estar cruzados. El circuito dura una hora y veinte y la idea es que la gente tenga una espera lógica para cada parada y puedan subir y bajar", amplió Testero.

El empresario mantuvo varias reuniones con representantes de la cámara hotelera, las agencias recepetivas y los shoppings de la ciudad. "Hicimos un circuito por todo lo que incumbe al sector turístico, en definitiva tuvimos un apoyo total de todos los sectores", agregó. En realidad serán dos circuitos, uno diurno que funcionará entre seis y ocho horas, que recorrerá los destinos clásicos, el centro, calle Corrientes, el parque Independencia, Oroño, la costanera y los parques de zona norte hasta llegar a Costa Alta, con el Monumento Nacional a la Bandera como parada principal. El otro circuito, donde se podrá hacer una combinación con el que funcionará de noche, con un trayecto más reducido, que incluirá a los shoppings, Pichincha y el centro para que la gente vuelva a los hoteles.

Habrá promociones especiales, entre otras, la posibilidad de comprar tres días del circuito y tener uno sin cargo. "La idea es tratar de que la gente permanezca más tiempo en Rosario para conocerla", se entusiasma Testero. El servicio va a contar con tarifas diferenciales para residentes, boletos para estudiantes y jubilados. También está previsto que haya una tarifa para turistas nacionales y otra para extranjeros.

Con el visto bueno del Etur, que asesoró al empresario en el diseño de los recorridos, y después haber presentado el proyecto hace cinco meses, Testero encargó ya la fabricación de los dos minibuses que recorrerán la ciudad en plan turístico a una carrocera de la ciudad, sin dudas una buena noticia para el sector que enfrenta una de las crisis más fuertes de su historia por la apertura de las importaciones y la recesión. "Van a estar hechos a medida para nosotros con todo el confort necesario", precisó.

En relación a los servicios que ya funcionan en otras ciudades del país, la información disponible en el sitio buenosaires.bus, la empresa que presta el servicio en la Ciudad de Buenos Aires, señala que los colectivos pasan cada 20 o 30 minutos, dependiendo el circuito. El paseo por la ciudad dura 3 horas 20 minutos, y con la adquisición de un ticket, que puede durar 24 o 48 horas, se puede subir y bajar del colectivo todas las veces que el usuario quiera hacerlo.

En Mendoza, el tour por la ciudad bajo la modalidad Hop On /Hop Off tiene tarifas diferenciales. Los adultos mayores de 13 años no residentes pagan 450 pesos, los residentes 330 pesos, menores de 13, universitarios y jubilados 264 pesos, mientras que el bus educativo tiene una tarifa general de 150 pesos. Los colectivos mendocinos cuentan con audioguía en cuatro idiomas con referencias del recorrido.