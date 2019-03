El radicalismo se reúne mañana en Corrientes para tomar definiciones sobre la posibilidad de ir a internas con el PRO. Los gobernadores Gerardo Morales, de Jujuy, y Alfredo Cornejo de Mendoza, se reunirán con el correntino Gustavo Valdés como antesala de la Convención Radical que aún no tiene fecha. También asistirán el ex gobernador local Ricardo Colombi, los jefes de los bloques en el Congreso, Luis Naidenoff, Angel Rozas y Mario Negri; el histórico e influyente Enrique "Coti" Nosiglia, el ex senador Eduardo Sanz y el presidente de la Convención, José Corral.

"En ese encuentro también se va a hablar de política, de temas nacionales que tienen que ver con Cambiemos, cuestiones que el radicalismo debe discutir y tratar conjuntamente con las autoridades partidarias, como saber dónde será la Convención partidaria", había señalado el gobernador local Valdés al anunciar el cónclave en el que además firmarán las convenios turísticos entre las provincias que gobiernan los mandatarios. El radicalismo impulsa la idea de definir en una elección interna las candidaturas para las próximas elecciones. La propuesta era resistida no hace mucho, pero las encuestas no favorecen al presidente Mauricio Macri por lo que los dirigentes del radicalismo aliado al PRO comenzaron a ablandarse y mostrarse permeables a la posibilidad de una PASO de Cambiemos.

La Convencón del radicalismo deberá reunirse antes de mitad de año. Allí deberán llegar con algunas definiciones. El radicalismo sabe que en las urnas tiene posibilidades de ganarle a una estructura política joven como la del PRO. El caso reciente que les sirve de ejemplo es el de La Pampa, donde el radical Daniel Kroneberger le ganó por amplio margen al delfín del macrismo, el ex jugador de fútbol Carlos Mac Allister. El resultado prendió las luces de ambos sectores. A la Unión Cívica Radical (UCR) le volvió a la memoria que cuenta con un aparato de más de cien años para dirimir cualquier cuestión en las urnas y el macrismo cayó en la cuenta de que las condiciones del acuerdo con los integrantes de Cambiemos no es el mismo del 2015 y se le abrió un frente interno que hasta el momento era débil.

Con el Carnaval como telón de fondo, los gobernadores también tendrán su agenda propia. Firmarán un Convenio de Cooperación e Integración Turística la que también participará el secretario de Turismo de la Nación y dirigente radical, Gustavo Santos. Después visitarán algunos lugares de la provincia y participarán de los desfiles de las carrozas. La intención de los mandatarios es "unir en un circuito turístico la Ruta del Vino de Mendoza y la Quebrada de Humahuaca en Jujuy, con el ecosistema Ibéra de la provincia del litoral", según se informó desde la gobernación litoraleña.