El Gobierno de Uruguay considera pedirle a Chile y a España que expliquen sus experiencias en la reducción de la jornada laboral, según detalló el ministro de Trabajo y Seguridad Social del país, Juan Castillo, en una conferencia en la Cámara Española de Comercio, Industria y Navegación en Uruguay (Camacoes).



"Hemos hablado con la ministra de Trabajo (Yolanda Díaz). Están dispuestos a venir a trasladar su opinión. No a que nos den una fotocopia de su proyecto de ley. Queremos escuchar, queremos preguntar cuáles han sido las trabas, cuáles son los problemas", dijo en relación a España.

En ese sentido, agregó que le gustaría también invitar a autoridades del Gobierno de Chile. Apuntó que su homólogo Giorgio Boccardo está dispuesto a ir a Uruguay junto con empleadores y trabajadores para informar sobre la experiencia de su país.



"Que nos trasladen su experiencia y nosotros tomemos nota. Después nos arremangamos y empezamos a debatir", sostuvo Castillo. "El mundo hoy se ha mudado en el debate internacional en torno a la reducción del tiempo de trabajo y esto responde a una lógica. Esto no es que esté de moda", enfatizó el ministro uruguayo.



En ese sentido, afirmó lo siguiente: "Chile no es tan distinto a Uruguay y está operando la reducción del tiempo de trabajo. Colombia no es tan distinto en nuestro continente a Uruguay y está operando el tercer año de la reducción del tiempo de trabajo".



"Los mexicanos no son tan distintos a los uruguayos y están debatiendo en el Senado la aprobación del tiempo de trabajo. Y España ha reducido en una etapa anterior y ahora está en un debate posterior para reducir aún más el tiempo de trabajo", dijo el ministro sobre el caso de México y España.



No obstante, Juan Castillo aclaró: "No quiero imitar a lo que han hecho otros. Queremos y debemos construir cuál es la lógica de Uruguay para que no nos contradigan que reducir el tiempo de trabajo va en contra del crecimiento necesario de la productividad en nuestro país o al revés".



La central sindical PIT-CNT busca que el país suramericano reduzca la jornada laboral de 44 a 40 horas semanales.