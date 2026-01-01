Omitir para ir al contenido principal
PortadaSociedad

Tras el apagón masivo

Bajó la temperatura, pero los cortes de luz siguen en el AMBA

El Enre informó que aún hay unos 8 mil usuarios sin servicio eléctrico en la Ciudad y sus alrededores. Las zonas afectadas.

Siguen los cortes de luz en el AMBA

Últimas Noticias

Violencia policial en Constitución: trabajadoras sexuales denuncian un plan de “limpieza” tras los casos de gatillo fácil en Navidad y fin de año

Por Euge Murillo

Tras el apagón masivo

Bajó la temperatura, pero los cortes de luz siguen en el AMBA

El presidente de Argentina, Javier Milei (2a R), hace un gesto junto a la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, la ministra del Interior, Diego Santilli (2a L), y el jefe del gabinete y portavoz del gobierno, Manuel Adorni (R), durante la ceremonia de juramento en la Cámara de Diputados del Congreso argentino en Buenos Aires el 3 de diciembre de 2025.

Quedó segundo en una encuesta de The Telegraph

Javier Milei y su sueño de influencer

La moda en nombres de bebés

Cortos y clásicos: el ranking de los nombres más elegidos en 2025, según el Renaper

Exclusivo para

A la medianoche exacta

San Luis inauguró el 2026 con el primer nacimiento del nuevo año

Operativos en todo el país

Controles de alcoholemia: casi 100 conductores dieron positivo y les retuvieron la licencia

Proyecciones para el nuevo año

Muchos que pierden, pocos que ganan: el mapa de la economía de Milei en 2026

Por Vardan Bleyan

De un débil A525 a un podio importante de argentinos en la Máxima

El 2025 de Colapinto, difícil pero especial

Por Malva Marani

El País

El presidente de Argentina, Javier Milei (2a R), hace un gesto junto a la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, la ministra del Interior, Diego Santilli (2a L), y el jefe del gabinete y portavoz del gobierno, Manuel Adorni (R), durante la ceremonia de juramento en la Cámara de Diputados del Congreso argentino en Buenos Aires el 3 de diciembre de 2025.

Quedó segundo en una encuesta de The Telegraph

Javier Milei y su sueño de influencer

El mapa completo de los recortes del Gobierno

El año de la crueldad: jubilados, discapacitados y universitarios, las víctimas del ajuste en 2025

Volvió a manipular cifras a su antojo

Milei envió un escueto saludo de fin de año plagado de falacias

Pocas leyes, muchos vetos

Minimalismo legislativo: el Congreso sancionó solo 11 leyes este año

Economía

Bolsillos bajo presión

Año Nuevo, mañas viejas: rigen aumentos en colectivos, trenes, subtes, luz, gas, agua y nafta

Proyecciones para el nuevo año

Muchos que pierden, pocos que ganan: el mapa de la economía de Milei en 2026

Por Vardan Bleyan

Alivio para el bolsillo

Cuenta DNI: todos los descuentos de enero 2026

Por una actualización del impuesto a los combustibles

Otro aumento en la nafta y el gasoil

Sociedad

A la medianoche exacta

San Luis inauguró el 2026 con el primer nacimiento del nuevo año

Operativos en todo el país

Controles de alcoholemia: casi 100 conductores dieron positivo y les retuvieron la licencia

Tras el apagón masivo

Bajó la temperatura, pero los cortes de luz siguen en el AMBA

La moda en nombres de bebés

Cortos y clásicos: el ranking de los nombres más elegidos en 2025, según el Renaper

Deportes

Los dos más convocantes fueron decepcionantes en sus actuaciones

River y Boca en 2025: la marca negativa de uno y la peor racha de otro

Por Lucas Gatti

De un débil A525 a un podio importante de argentinos en la Máxima

El 2025 de Colapinto, difícil pero especial

Por Malva Marani
FOTO ALEJANDRO LEIVA eliminatorias 2026 seleccion argentina brasil julian alvarez

Bailes, goleadas, campeones inesperados, regresos con gloria y mucho más

Los diez impactos del fútbol de 2025

Por Daniel Guiñazú

Seguirá en observación

Internaron al futbolista Roberto Carlos por una complicación cardíaca