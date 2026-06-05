La muerte del Indio Solari: las causas, los mensajes de despedida y sus últimas apariciones

<b><strong class="lexical-text-bold" style="white-space: pre-wrap;">Carlos “Indio” Solari”, exlíder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota falleció en su casa de Parque Leloir. </strong></b><span style="white-space: pre-wrap;">Su muerte fue confirmada esta mañana de viernes por la UFI N2 Ituzaingó. Las causas no fueron reveladas.</span><span style="white-space: pre-wrap;">El referente del rock padecía Mal de Párkinson.</span><b><strong class="lexical-text-bold" style="white-space: pre-wrap;"> La familia no emitió un comunicado sobre el hecho por el momento.</strong></b>