Omitir para ir al contenido principal
Edición Impresa
El País
Economía
Sociedad
Cultura
Deportes
El Mundo
Recordatorios
50 Años del Golpe
Buenos Aires|12
Rosario|12
Contratapa
VIVO
La muerte del Indio Solari: el velorio y las multitudinarias despedidas en todo el país
-1min
La muerte del Indio Solari: el velorio y las multitudinarias despedidas en todo el país
-1min
La muerte del Indio Solari: el velorio y las multitudinarias despedidas en todo el país
-1min
La muerte del Indio Solari: el velorio y las multitudinarias despedidas en todo el país
-1min
La muerte del Indio Solari: el velorio y las multitudinarias despedidas en todo el país
-1min
MIRÁ
Volver
Edición Impresa
El País
Economía
Sociedad
Deportes
Mundial de Fútbol 2026
El Mundo
Opinión
Contratapa
Recordatorios
50 Años del Golpe
Cultura
Cash
Radio 750
Buenos Aires|12
Rosario|12
Salta|12
Córdoba|12
Argentina|12
Radar
Radar Libros
Soy
Las12
No
Negrx
Ciencia
Universidad
Psicología
La Ventana
Plástica
Diálogos
Opens in new window
Suplementos Especiales
Suplementos Especiales
Verano|12
Especiales Página|12
Latinoamérica Piensa
Malena
Público
Portada
Deportes
Actualmente al frente de la institución española
Florentino Pérez fue reelecto en Real Madrid con un record de votantes
Con la promesa de contratar al portugués Mourinho, el vigente presidente merengue se impuso sobre Enrique Riquelme.
07 de junio de 2026 - 23:05
X
Bluesky
Facebook
Linkedin
WhatsApp
Telegram
Mail
Los socios se acercan a votar en las elecciones del Real Madrid.
EFE. EFE
Temas en esta nota:
Elecciones
Real Madrid
Últimas Noticias
Por la conmemoración de los 40 años del inicio del servicio de estas formaciones en el Conurbano
Expectativa por la restauración de un tren Toshiba de la Línea Roca a su modelo original
Por
Juan Manuel Meza
Los apicultores buscan sostener una actividad golpeada por el ajuste nacional
Por la crisis, la venta de miel bonaerense cayó un 50 por ciento
Por
Juan Manuel Meza
Desde este lunes en diversos escenarios porteños
Festival Konex de Música Clásica: al encuentro de la “España sonora”
Por
Santiago Giordano
Me declaro paisaje es la nueva muestra de Virginia Maldonado, en el MACLA de La Plata
El arte textil del Monte
Por
Omar Alfonzo
Exclusivo para
Un Mundial caro, antipático y con sobredosis de partidos
Por
Gustavo Veiga
La causa que apunta a Javier Milei se mueve a paso lento en la Justicia
La máquina de impedir la investigación del caso $Libra
Por
Irina Hauser
El zurdo de 41 años conquistó su tercer Grand Slam
“Nunca es tarde para nadie”: Horacio Zeballos, el niño feliz que volvió a ganar Roland Garros
Por
Pablo Amalfitano
Citar al canciller de EE.UU. se volvió costumbre para el presidente de Brasil
Marco Rubio, el rival que Lula elige confrontar
Por
Darío Pignotti
El País
Un pogo de fraternidad
El Indio, la pausa y la potencia que hace falta
Por
Eduardo Aliverti
La causa que apunta a Javier Milei se mueve a paso lento en la Justicia
La máquina de impedir la investigación del caso $Libra
Por
Irina Hauser
Llega a juicio oral después de la lucha de familiares para que sea considerado delito de lesa humanidad
70 años después de la Masacre de José León Suárez comienza un juicio por la verdad
Por
Ailín Bullentini
“Estamos naturalizando un genocidio por goteo”, denuncia Paco Olveira
El ayuno de la Mesa Ecuménica en Plaza de Mayo
Por
Karina Micheletto
Economía
El precio subió 842 por ciento desde que asumió Milei
En invierno, garrafas más caras
Las ventas minoristas pyme descendieron 1,2 por ciento interanual en mayo
Los ingresos no repuntan, el comercio tampoco
Las mujeres son las más afectadas por el endeudamiento
El drama social de la morosidad
Por
Mara Pedrazzoli
Un alto enviado de Estados Unidos recoge el pago del apoyo financiero a Milei
La “Trump Mission” pasa a cobrar por ventanilla
Por
Leandro Renou
Sociedad
Una nueva droga para los diabéticos tipo 2
Un estudio clínico esperanzador para la diabetes
Se realizó un ensayo clínico en 11 países con pacientes en etapa avanzada
Una vacuna contra el cáncer erradicó tumores completos y disminuyó otros
Científicos del Conicet estudiaron su sorprendente desplazamiento en el Paraná
Una raya gigante recorrió 170 kilómetros
Por
Pablo Esteban
La liturgia popular no pide permiso
Por
Eduardo Diana
Deportes
Actualmente al frente de la institución española
Florentino Pérez fue reelecto en Real Madrid con un record de votantes
Los amistosos antes del Mundial
Bobb tiró la “boba” y Noruega empató con Marruecos
Antonelli se convirtió en el ganador más joven del GP monegasco
Fórmula 1: Mónaco fue un caos y Alpine la pasó mal
Por
Malva Marani
De cara al amistoso con Islandia y el inminente inicio del Mundial 2026
La Selección Argentina, entre el regreso de Messi y la enfermería