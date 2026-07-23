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Asesinaron a un ingeniero argentino en Madrid: el principal sospechoso creía que era el amante de su esposa
Tenía 37 años y había vivido en España durante una década. Lo mataron de 13 puñaladas en su departamento, en el barrio de Las Tablas.
23 de julio de 2026 - 12:38
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Facundo Rico
Un ingeniero argentino fue asesinado en Madrid
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