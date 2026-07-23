Antirracismo y organización de base: el nacimiento de la Liga de Organizaciones Negras Populares de las Américas y el Caribe

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El pasado 21 de julio, la sede del Proceso de Comunidades Negras (PCN) en Bogotá se convirtió en el epicentro de un hecho político continental. Con un formato híbrido que unió la presencialidad en Colombia con el activismo virtual de Argentina, Bolivia, Brasil y Estados Unidos, se lanzó la Liga de Organizaciones Negras Populares de las Américas y el Caribe (LONPAC), una apuesta por construir poder negro radical frente al avance de la ultraderecha.

Por Nicolás Parodi
Lanzamiento de la LONPAC Melquiceded Blandón Mena (PCN) y Federico Pita (DIAFAR), desde la sede del PCN en Bogotá, Colombia. Diasho Carabali. PCN

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