Un nuevo bloque histórico para la emancipación negra
Antirracismo y organización de base: el nacimiento de la Liga de Organizaciones Negras Populares de las Américas y el Caribe
El pasado 21 de julio, la sede del Proceso de Comunidades Negras (PCN) en Bogotá se convirtió en el epicentro de un hecho político continental. Con un formato híbrido que unió la presencialidad en Colombia con el activismo virtual de Argentina, Bolivia, Brasil y Estados Unidos, se lanzó la Liga de Organizaciones Negras Populares de las Américas y el Caribe (LONPAC), una apuesta por construir poder negro radical frente al avance de la ultraderecha.