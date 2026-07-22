La economía de Milei no sale del freezer

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El INDEC reportó un alza marginal del 0,2 por ciento interanual, pero ese número magro sólo fue impulsado por el rendimiento del sector minería.
22 de julio de 2026 - 20:46
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