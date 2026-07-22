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Será el segundo partido del ciclo de Arruabarrena

Boca pone primera en la Sudamericana

El equipo xeneize recibirá este jueves desde las 21.30 a O’Higgins de Chile, por la ida de los playoffs, fase previa a los octavos de final.

PRENSA BOCA boca entrenamiento
Boca. El plantel xeneize se entrenó para enfrentar a O’Higgins. PRENSA BOCA

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