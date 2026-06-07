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La muerte del Indio Solari: el velorio y las multitudinarias despedidas en todo el país
15 min
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Las mujeres son las más afectadas por el endeudamiento
El drama social de la morosidad
“Existe voluntad de pago, pero las personas ya no tienen forma de pagar las deudas que acumulan y no hay más dónde pedir. Se llegó a un límite”, advierten.
Por
Mara Pedrazzoli
07 de junio de 2026 - 20:55
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La consecuencia social de un modelo de supervivencia.
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