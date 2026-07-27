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Sociedad

Detuvieron a un joven que atacó a tres mujeres

Apuñaladas en la calle, en París

Un policía fuera de servicio y varios transeúntes redujeron al agresor. Las tres víctimas fueron hospitalizadas, dos de ellas en estado crítico.

Judicial police work in a cordoned off area after a knife-wielding man wounded three people in Paris on July 27, 2026. A man suspected of injuring three people
Ataque La policía judicial trabaja en una zona acordonada después de que un hombre armado con un cuchillo hiriera a tres personas en París KENZO TRIBOUILLARD, AFP -. AFP

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