Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el lunes 27 de julio de junio de 2026

<span style="white-space: pre-wrap;">La visita de la búlgara Kristalina Georgieva para supervisar que “todo marche de acuerdo con el plan” y los intereses del Fondo Monetario Internacional (FMI) trajo consigo la preocupación y el repudio de buena parte del arco político. La presidenta del organismo con el que la Argentina contrajo una deuda que ronda los 57.250 millones de dólares y que subordina el plan económico de Milei y Caputo llegará el próximo lunes 27, recorrerá los yacimientos de Vaca Muerta, en Neuquén, y dará charlas en el Centro Cultural Kirchner, devenido en Palacio Libertad. La última vez que la máxima autoridad del FMI arribó al país fue la francesa Christine Lagarde, en julio de 2018, durante la gestión macrista.</span>