Desde la dictadura militar al experimento libertario

GR1009. EAST RUTHERFORD (ESTADOS UNIDOS), 19/07/2026.- Desde la izquierda, Lionel Messi, Rodrigo De Paul, Nicolás Otamendi y Giuliano Simeone reaccionan al perder la final del Mundial de la FIFA 2026 este domingo, frente a España en el estadio MetLife en East Rutherford (NJ, EE.UU.). EFE/ Lavandeira Jr

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