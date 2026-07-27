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Sociedad

El 61% de los trabajadores saltea comidas

De golosina estrella a comida al paso: por la crisis, el alfajor gana lugar en la dieta de los argentinos

Pasó a ser una herramienta para engañar al estómago durante el almuerzo. Según un estudio de la UCA, el 78,5% de los trabajadores consumen alimentos menos nutritivos por motivos económicos.

Sol Fabi y Eva Rey
Por Sol Fabi y Eva Rey
Alfajores
El alfajor es protagonista de la dieta argentina en épocas de crisis Alfajores Sandra Cartasso

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