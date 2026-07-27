La visita de Kristalina Georgieva: supervisión a Milei y Caputo, con una inédita reunión de Gabinete a medida

<span style="white-space: pre-wrap;">La titular del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, tiene previsto reunirse con Javier Milei este lunes a las 14 en la Casa Rosada. Media hora después, el encuentro se completará con la presencia del Gabinete ampliado.</span><span style="white-space: pre-wrap;">Durante la tarde del lunes, la directora del FMI encabezará una exposición institucional en el Centro Cultural Kirchner. El programa de la actividad estipula una disertación ante representantes del sector privado, académicos y funcionarios sobre las perspectivas económicas globales y las proyecciones del organismo para la región de América Latina. Por la noche tendrá una reunión con empresarios locales.</span><span style="white-space: pre-wrap;">En tanto, el martes 28 de julio, la delegación del organismo viajará a la provincia de Neuquén para visitar el yacimiento Loma Campana, ubicado en la formación de hidrocarburos no convencionales de Vaca Muerta.</span><span style="white-space: pre-wrap;">Durante el recorrido por el área hidrocarburífera, la funcionaria será recibida por el presidente y director ejecutivo de la empresa YPF, Horacio Marín.</span>