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El presidente electo dijo que romperá relaciones diplomáticas con Cuba y Nicaragua
De la Espriella anunció el cierre de 14 embajadas colombianas en el mundo
Bajo el argumento de reducir gastos, el líder ultra cerrará las sedes diplomáticas en países como Sudáfrica, Haití y Hungría, y suspenderá la apertura de una misión en Palestina.
27 de julio de 2026 - 20:42
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De la Espriella asumirá el 7 de agosto la presidencia de Colombia.
JAIME SALDARRIAGA. AFP
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