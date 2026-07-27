Omitir para ir al contenido principal
Portada
Sociedad

Numerosas iniciativas deportivas y de entretenimiento

Más de 60 mil vecinos y vecinas disfrutaron la primera semana de vacaciones de invierno en “Universo Aventura Lanús”

Marco multitudinario. Gran cantidad de familias reunidas en el Parque Central Las Colonias. gentileza

Temas en esta nota:

Últimas Noticias

De La Boca al resto de la ciudad

Alquiler social, el proyecto para ocupar los inmuebles vacíos y que ganen inquilinos y propietarios

A raíz del acuerdo firmado por Mauricio Macri

Máximo Kirchner presentó un proyecto de ley para modificar la relación del país con el FMI

Numerosas iniciativas deportivas y de entretenimiento

Más de 60 mil vecinos y vecinas disfrutaron la primera semana de vacaciones de invierno en “Universo Aventura Lanús”

Los viejos vicios de River y Boca

Por Daniel Guiñazú

Exclusivo para

Encuentro con Javier Milei y visita a los yacimientos en Neuquén

Georgieva llega a la Argentina, con la mira puesta en los dólares de Vaca Muerta

La única FIFA que nos bombea es Milei

Por Eduardo Aliverti
Deberá enfrentar en su país un proceso judicial por fraude y lavado de activos

El expresidente Hernández volvió a Honduras tras el indulto de Trump

Recuento y configuración de las Ruinas

Por Mempo Giardinelli

El País

A raíz del acuerdo firmado por Mauricio Macri

Máximo Kirchner presentó un proyecto de ley para modificar la relación del país con el FMI

Desde la dictadura militar al experimento libertario

Por Artemio López
Otro gesto de subordinación al FMI

La visita de Kristalina Georgieva: supervisión a Milei y Caputo, con una inédita reunión de Gabinete a medida

Se tensa la relación bilateral

“Una provocación sin precedentes en más de 200 años de historia”: el canciller de Brasil volvió a cuestionar a Milei

Economía

La cotización del dólar para la compra y para la venta

Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el lunes 27 de julio de junio de 2026

Las altas en el monotributo no llegan a compensar la pérdida de empleo

El 85% de los nuevos ocupados son informales

Agro, minería y energía crecen; industria, comercio y construcción caen

Una economía partida en dos

Por Mara Pedrazzoli
El ministro de Economía además aseguró que "si Dios quiere, habrá mayor aumento de la masa salarial"

Caputo reconoció que la gente no llega a fin de mes

Sociedad

Numerosas iniciativas deportivas y de entretenimiento

Más de 60 mil vecinos y vecinas disfrutaron la primera semana de vacaciones de invierno en “Universo Aventura Lanús”

Fue visto por última vez el jueves en Puerto Madero

Buscan a Marcelo Da Silva Pinto

El servicio de la Línea B ya fue restablecido

Un hombre murió atropellado por una formación en la estación Malabia

Las influencers de Dios

“Jesús no te rechaza”: una misión para reconciliar la fe con el deseo

Por Sonia Tessa

Deportes

Los viejos vicios de River y Boca

Por Daniel Guiñazú
A sus 46 años

Tras dirigir la final del Mundial entre Argentina y España, Slavko Vinčić anunció su retiro

Norris celebró su primer triunfo como campeón de la Fórmula 1

La pausa llegó justo para Alpine y Colapinto en Hungría

Por Malva Marani
El trato hacia Argentina desde ese contiente

El Mundial y la película de los medios europeos

Por Osvaldo Arsenio