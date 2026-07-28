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Paraguay

Tras una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos

Paraguay pide perdón por el asesinato de un periodista hace 35 años en la frontera con Brasil

"Este acto constituye, ante todo, un ejercicio de memoria y de respeto", dijo el presidente de la Corte Suprema de Justicia de Paraguay, Alberto Martínez Simón EFE -

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