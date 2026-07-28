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El País

Diplomacia nula

A todos los que insultó

Argentina's President Javier Milei gestures during the launching of Brazil's right-wing presidential hopeful Flavio Bolsonaro's candidacy within the Liberal Party convention, in Sao Paulo, Brazil on July 25, 2026. Battered by a string of political crises, Flavio Bolsonaro launched his candidacy for Brazil's October presidential election, seeking to follow in the footsteps of his father, Jair Bolsonaro, who is serving house arrest for plotting a coup after losing the election in 2022. (Photo by Nelson ALMEIDA / AFP)
milei AFP. AFP

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