El gobierno de Axel Kicillof resolvió que la Nación no participe más del sistema de subsidios a las líneas de colectivos con recorrido en territorio bonaerense
La Provincia toma el volante de las decisiones por los subsidios al transporte
En medio de la disputa con la Casa Rosada por los recortes al transporte público, un decreto cerró el vínculo que desde 2018 regulaba la intervención nacional en el cálculo y la liquidación de las compensaciones para las líneas de colectivos que recorren la provincia.