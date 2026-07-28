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El País

Un proyecto para limitar los acuerdos con el FMI

En busca de poner un límite al endeudamiento externo

La iniciativa exige que sea el Congreso la única instancia posible de autorizar la toma de deuda externa. La presentó Máximo Kirchner.

Por Eva Moreira
MAXIMILIANO VERNAZZA

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El WTI retrocedió 6,5 por ciento hasta los 79,64 dólares

Aflojó el mercado del petróleo

Los envíos al exterior subieron 17,3% en el primer semestre

Exportaciones del agro proveen los dólares

Pérdida de dólares

Déficit en el turismo

Sociedad

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