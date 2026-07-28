Argentina y Brasil, países hermanos

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28 de julio de 2026 - 00:16
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Lula da Silva junto la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner.
AFP. AFP
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