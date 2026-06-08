Los mares del planeta, en su peor momento

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08 de junio de 2026 - 19:35
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Panorámica del glaciar sobre las aguas heladas.
DORIANE LETEXIER. Hans Lucas via AFP
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