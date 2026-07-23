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La medida excluye a China
Trump relanza la guerra comercial con nuevos aranceles a 60 países, incluida la Argentina
La idea es reemplazar el arancel global temporal del 10%. Para algunos socios comerciales, las tasas varían según el producto.
23 de julio de 2026 - 23:30
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Trump vuelve a la carga con la suba de aranceles.
EFE. EFE
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