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Economía

Tiene solo dos aviones operativos

FlyBondi enfrenta denuncias por falta de pagos y aplica suspensiones de personal

Avión flybondi-13/05/2025
FlyBondi anunció un nuevo plan de ajuste con una reducción del 30% del salario de sus empleados. Avión flybondi AFP. AFP

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