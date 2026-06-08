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Economía

El IPC del quinto mes del año en CABA

La inflación de la Ciudad de Buenos Aires fue del 2,1% en mayo

De esta manera acumula 14% en los primeros cinco meses y la variación interanual llega al 33,1%.

Gondolas supermercados precios Buenos Aires, Gondolas supermercados precios inflacion Foto Guadalupe Lombardo GUADALUPE LOMBARDO

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