Violencia policial en Constitución: trabajadoras sexuales denuncian un plan de “limpieza” tras los casos de gatillo fácil en Navidad y fin de año
Bajo el grito de que la policía “quiere limpiar a los pobres”, las trabajadoras sexuales de Constitución encabezan una fuerte denuncia contra la escalada de violencia institucional en el barrio. El cierre de año está marcado por la brutalidad policial: al ataque contra Victor Vargas que falleció el 31 de diciembre después de recibir un disparo en el rostro se le suma el caso de Gabriel González, baleado por las fuerzas de seguridad en Lugano durante la Navidad. La comisaría que más registros de violencia institucional tiene es la de 1C de Constitución, un barrio que viene sufriendo el hostigamiento sistemática a trabajadoras sexuales y personas en situación de calle.