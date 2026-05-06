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Economía

Se presentó el primer Índice de Ciudades Argentinas

Ninguna superó los 70 puntos

Las mejor posicionadas están en Santa Fe, Córdoba, Mendoza, Buenos Aires, CABA y La Pampa. Bahía Blanca encabezó el ranking.

Mara Pedrazzoli
Por Mara Pedrazzoli
Ciudad Rafaela
Ciudad de Rafaela, Santa Fe. (Imagen Web)

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