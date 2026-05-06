Omitir para ir al contenido principal
Edición Impresa
50 Años del Golpe
El País
Economía
Sociedad
Cultura
Deportes
El Mundo
Recordatorios
Buenos Aires|12
Rosario|12
Contratapa
MIRÁ
Volver
Edición Impresa
50 Años del Golpe
El País
Economía
Sociedad
Deportes
El Mundo
Opinión
Contratapa
Recordatorios
Cultura
Cash
Radio 750
Buenos Aires|12
Rosario|12
Salta|12
Argentina|12
Radar
Radar Libros
Soy
Las12
No
Negrx
Ciencia
Universidad
Psicología
La Ventana
Plástica
Diálogos
Opens in new window
Suplementos Especiales
Suplementos Especiales
Verano|12
Especiales Página|12
Latinoamérica Piensa
Malena
Público
Portada
Sociedad
“Comí una empanadita”
Manejaba alcoholizado por la Ruta 2 y dio una insólita excusa a los agentes de Seguridad Vial
El operativo fue registrado mediante cámaras corporales utilizadas por los agentes, como parte de los controles que se realizan de manera habitual en rutas y caminos de la Provincia.
06 de mayo de 2026 - 23:51
X
Bluesky
Facebook
Linkedin
WhatsApp
Telegram
Mail
Manejaba alcoholizado por la Ruta 2 y dio una insólita excusa a los agentes de Seguridad Vial.
(Capturas de Video)
Temas en esta nota:
Ruta 2
Alcoholemia
Últimas Noticias
Nada sale de acuerdo al plan
El Gobierno ya mira con preocupación el desgaste digital de Adorni y teme que arrastre la credibilidad de Milei
Si le sirve o no, un misterio
Copa Libertadores: Estudiantes se trajo un punto de la altura de Cusco
En medio de la emergencia social y alimentaria en el Gran Buenos Aires
Preocupada por la aceleracion de la crisis, la Conferencia Episcopal Argentina se reunió con intendentes del conurbano
Por
César Pucheta
Con las policías municipales entre ceja y ceja
Javier Alonso acelera acuerdos para reformar la ley de Seguridad bonaerense
Exclusivo para
Fuertes subas en el servicio de medicina privada desde 2023
Con Milei, las prepagas aumentaron el doble que la inflación
El rey de los “bonos basura”
Michael Milken, el multimillonario detrás del evento donde hablará Javier Milei en Estados Unidos
Advierten sobre la crueldad y el deterioro de la democracia
Un freno al modelo Bullrich: Casación ordena investigar la represión a jubilados
Por
Luciana Bertoia
El canciller Bruno Rodríguez dijo que Washington firmó "dos órdenes ejecutivas genocidas”
Cuba definió como “crímenes internacionales” las últimas sanciones de EE.UU.
El País
Tras la ruta del dinero deslomado
Pagano denunció que Adorni movió USD 3 millones a través de billeteras virtuales
Nada sale de acuerdo al plan
El Gobierno ya mira con preocupación el desgaste digital de Adorni y teme que arrastre la credibilidad de Milei
"Tiene que ser de inmediato"
Bullrich le soltó la mano a Adorni y le exigió que presente la declaración jurada
Por la causa de enriquecimiento ilícito
En el PRO también le sueltan la mano a Manuel Adorni: “Debería dar explicaciones claras”
Economía
Minería
El primer trimestre creció el 6,4%
Se presentó el primer Índice de Ciudades Argentinas
Ninguna superó los 70 puntos
Por
Mara Pedrazzoli
La agencia Fitch le subió la calificación a la deuda argentina
Día de alzas en bonos y acciones
En abril, la producción se desplomó 17,5 por ciento interanual
La automotriz retrocede
Sociedad
“Comí una empanadita”
Manejaba alcoholizado por la Ruta 2 y dio una insólita excusa a los agentes de Seguridad Vial
Durante un procedimiento en la ciudad de San Francisco del Chañar
La policía cordobesa obligó a una mujer a mostrar fotos íntimas
El operativo dejó ocho detenidos
Interceptaron una avioneta narco en Santa Fe y secuestraron más de 400 kilos de cocaína
Esperan que comience a funcionar hacia finales de año
Adjudican a un privado la operación del nuevo Trambús
Por
Santiago Brunetto
Deportes
Si le sirve o no, un misterio
Copa Libertadores: Estudiantes se trajo un punto de la altura de Cusco
Jueves de Libertadores y Sudamericana
Platense y River buscan acelerar el pase a octavos en las Copas
Durante el clásico en el NU Stadium
Un encuentro épico: Messi se reunió con Quico, el histórico personaje del Chavo del 8
Afuera el Bayern Múnich
Champions League: PSG finalista por segundo año consecutivo