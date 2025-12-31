Omitir para ir al contenido principal
Cuenta DNI: todos los descuentos de enero 2026
El Banco Provincia renovó los beneficios de su billetera digital para el primer mes del año. Hay descuentos diarios en supermercados y promociones especiales por vacaciones. También se amplían los beneficios en comercios de barrio y gastronomía.
31 de diciembre de 2025 - 16:21
Cuenta DNI
descuentos
Verano
Seguirá en observación
Internaron al futbolista Roberto Carlos por una complicación cardíaca
El detalle zona por zona
El verano que se viene: el SMN anticipa altas temperaturas en gran parte del país
Heated Rivalry: más que rivales
La serie de HBO sobre el romance secreto entre dos jugadores de hockey
Por
Martín Villagarcía
Interna libertaria a cielo abierto a raíz de la suba de sus salarios
Los salarios solo crecen para pocos
Por
Melisa Molina
Amenaza de paro tras la suspensión de los trenes a Córdoba y Tucumán
Los ferroviarios, en alerta
Página/12 selecciona los hitos científicos y tecnológicos que marcaron el 2025
El progreso baila al ritmo de la ciencia
Por
Pablo Esteban
Hubo 41 traslados a hospitales
CABA: el SAME atendió a más de 200 pacientes por golpes de calor
Minimizó el impacto en las divisas
“Héroes de la producción”: la insólita definición de Sturzenegger para quienes viajan al exterior
La Justicia concedió el recurso de apelación del Gobierno
Protocolo de pie y el falso festejo libertario
Por
Paula Marussich
Por
Melisa Molina
Por una actualización del impuesto a los combustibles
Otro aumento en la nafta y el gasoil
Mal timing para el tarifazo
En pleno corte masivo de luz en el AMBA, el Gobierno confirmó subas superiores al 2% en las boletas de electricidad
Balance para los activos financieros y cambiarios del año. Un cierre con imagen favorable
Cierre estable pero un 2026 tenso para el dólar
El detalle zona por zona
El verano que se viene: el SMN anticipa altas temperaturas en gran parte del país
Verano en Misiones
La provincia ofrece experiencias y destinos únicos en el país: naturaleza protegida y experiencias inigualables
Pidió disculpas públicamente
Vandalismo en un área protegida: un camionero fue atrapado mientras hacía pintadas en el Parque Nacional Nahuel Huapi
El servicio a la ciudadela fue interrumpido por tiempo indefinido
Un muerto y 40 heridos en choque de trenes en ruta a Machu Picchu
Seguirá en observación
Internaron al futbolista Roberto Carlos por una complicación cardíaca
El jugador se despidió de Racing en los últimos días
Newell’s busca a Gabriel Arias para reforzar el arco
Renovó por dos años
Eduardo Domínguez sigue en Estudiantes, con algún que otro pero
Igualó en Stamford Bridge ante el Bournemouth de Senesi
Premier League: el golazo de Enzo Fernández no le alcanzó a Chelsea