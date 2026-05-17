Empresas exprimen el modelo libertario mientras la economía real se deshace y crece el rechazo social
“Hood Robin” Milei y los negocios de su burguesía
De los 16 proyectos RIGI, 9 son de las mineras y 4 de las petroleras, que ya invierten en el mundo sin estímulo impositivo. Caputo ya avisó que el súper RIGI se hizo para que entre Thiel, uno de los millonarios anti derechos más grandes mundo. Los tiburones atrás de las últimas privatizaciones, el rol activo del estudio de Martínez de Hoz y el delicado equilibrio con la Fundación Faro.