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Las centrales sindicales y movimientos sociales salen a la calle
Llega la marcha por los endeudados
Ya son seis millones de afectados por deudas en el país. Este jueves el reclamo al Gobieno será en la puerta del ministerio de Economía.
Por
Laura Vales
17 de agosto de 2026 - 01:14
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Una multitud en la última marcha de la CGT.
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