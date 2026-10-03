Omitir para ir al contenido principal
Portada
Sociedad

Hechos que ocurrieron en la Argentina y el mundo

Efemérides de hoy: qué pasó un 3 de octubre

En las efemérides del 3 de octubre sobresalen estos hechos que ocurrieron un día como hoy en la Argentina y el mundo.

Vera Jarach
Vera Jarach murió el 3 de octubre de 2025. AFP -

Temas en esta nota:

Últimas Noticias

La defensa presentó una nueva prueba basada en entrevistas de Prandi

Claudio Contardi apeló su condena por abuso sexual agravado contra Julieta Prandi

Justicia y Políticas Públicas

Una década reemplazando las multas por trabajo comunitario en causas contravencionales en Córdoba

Innovación en medicina pediátrica

Avance médico en Córdoba: aplican por primera vez una avanzada técnica de fluorescencia en una cirugía infantil

Perdió cinco puestos en la grilla por la sanción de Azerbaiyán

Colapinto largará 20º en el GP de Baréin, pero cree que “se puede remontar”

Exclusivo para

El presidente y candidato a la reelección en Brasil rompió la burbuja digital

La campaña de Lula le disputa las redes a la ultraderecha de Bolsonaro

La oposición presentó medida cautelar para suspender los efectos del artículo 154

El Congreso sale al resguardo de la tierra

Por Paula Marussich
Acompañar antes de que sea tarde

Cómo es el trabajo de redes de atención para prevenir los suicidios

Por
Soledad Ferrari
Por primera vez en la historia, se come más pollo que vaca

Se agrava la crisis del consumo

El País

Para el diputado el candidato en 2027 debería ser quien más chances tenga de ganarle a Milei

Lousteau propuso una “gran coalición”

La oposición presentó medida cautelar para suspender los efectos del artículo 154

El Congreso sale al resguardo de la tierra

Por Paula Marussich
El fallo que desregula la venta de tierras a extranjeros que beneficia al gobierno

Vendidos

Por Luis Bruschtein
Alineación total con Estados Unidos y un llamado a licitación por la ventana

El gobierno canceló Atucha III

Por Karina Micheletto

Economía

Según cifras oficiales, el mayor nivel desde 2022

Más locales vacíos en la Ciudad

El indicador de JP Morgan trepó a 650 puntos, el más alto de 2026

Milei en París y el riesgo país en nivel récord

Por primera vez en la historia, se come más pollo que vaca

Se agrava la crisis del consumo

El organismo oficial difundió los números de la serie 2016-2025

El Indec volvió a calcular productividad

Sociedad

La defensa presentó una nueva prueba basada en entrevistas de Prandi

Claudio Contardi apeló su condena por abuso sexual agravado contra Julieta Prandi

Hechos que ocurrieron en la Argentina y el mundo

Efemérides de hoy: qué pasó un 3 de octubre

Tormenta y lluvia en la CABA y alrededores

Clima en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para este sábado 3 de octubre

Acompañar antes de que sea tarde

Cómo es el trabajo de redes de atención para prevenir los suicidios

Por
Soledad Ferrari

Deportes

Perdió cinco puestos en la grilla por la sanción de Azerbaiyán

Colapinto largará 20º en el GP de Baréin, pero cree que “se puede remontar”

El chico Flores ingresó en el segundo tiempo y convirtió dos tantos

Boca no detiene su marcha ganadora y goleó a Unión

Por Adrián De Benedictis
Una penalización doble lo dejó sin chances de clasificar y obligó a Alpine a priorizar el ritmo de carrera

Fórmula 1: Colapinto, condicionado, giró en Sepang

Los cordobeses volvieron a sumar de a tres y lideran el Grupo A

Liga Profesional: Instituto liquidó a Independiente en Avellaneda