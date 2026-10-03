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FUTBOL. Newell's recibe a Lanús con operativo se seguridad extraordinario

La lepra juega rodeado de policías

Después de la represión a socios, medio millar de uniformados se despliegan hoy en el Coloso. El equipo juega por puntos relevantes para la clasificación

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