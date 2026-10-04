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Clima en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para este domingo 4 de octubre
El Servicio Meteorológico Nacional prevé una jornada con 10 grados de mínima y 21 de máxima.
04 de octubre de 2026 - 10:00
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