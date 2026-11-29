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Economía
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El dilema de la política económica y el futuro del empleo
Devaluación o impulso fiscal
El impacto de un eventual giro en la economía y las alternativas para reactivar el mercado interno sin espiralizar los precios.
29 de noviembre de 2026 - 21:17
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La expansión fiscal impulsaría la demanda agregada y el nivel de actividad, asegura Zack.
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