Participaron Mayra Mendoza y el ministro bonaerense Juan Martín Mena
El reclamo por la libertad de Cristina Kirchner se escuchó en París
Durante el evento, se denunció el despliegue del lawfare como herramienta para criminalizar a los líderes que desarrollan políticas de redistribución, lo que no solo sucedió en Latinoamérica. También participó la diputada francesa Sophia Chikirou, en representación de La Francia Insumisa, que competirá en las próximas elecciones junto a Jean-Luc Mélenchon y enfrentará a la extrema derecha de Marine Le Pen.