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Mundial 2027: la Selección de básquet va por la clasificación ante Canadá
Tras el triunfo holgado sobre Bahamas, el equipo de Prigioni tiene la chance de asegurarse la vuelta a la cita mundialista que no juega desde 2019.
28 de noviembre de 2026 - 21:49
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Fran Cáffaro y Santi Vaulet fueron muy importantes contra Bahamas.
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