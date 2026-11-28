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La 17° Marcha Nacional en Plaza de Mayo
“Ni una persona más presa por marihuana”
Organizaciones cannabicas, activistas y autoconvocados marcharon contra el prohibicionismo y la violencia institucional.
28 de noviembre de 2026 - 23:55
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Las manifestantes reclamaron por las personas presas.
Guido Piotrkowski
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