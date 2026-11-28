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El presidente Pedro Sánchez se juega su continuidad en las elecciones generales
España vota este domingo bajo la amenaza de la ultraderecha
Tras siete años de reformas sociales, el Gobierno enfrenta el desgaste de los escándalos y el avance conservador
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simpatizantes de Pedro Sánchez flamean banderas del PSOE en el cierre de campaña.
OSCAR DEL POZO. AFP
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