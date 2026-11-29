<span style="white-space: pre-wrap;">El presidente del Gobierno y líder del PSOE, Pedro Sánchez, fue el primero de los principales postulantes en acudir a las urnas este domingo en Madrid. Tras emitir su voto a primera hora de la mañana, el mandatario destacó ante la prensa la alta participación en los colegios: </span><b><strong class="lexical-text-bold" style="white-space: pre-wrap;">“Veo una movilización épica, tengo buenas sensaciones”</strong></b><span style="white-space: pre-wrap;">. Sánchez expresó además su deseo de que la participación de hoy sea </span><b><strong class="lexical-text-bold" style="white-space: pre-wrap;">“de las más altas de la historia de la democracia de España”.</strong></b> <p> </p>