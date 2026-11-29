Los nombres que suenan en el Gobierno para reemplazar a Caputo, el padrino de la recesión
Ministro de Economía se busca (y no se encuentra)
Hay 4 apuntados que el ala política sondea en un escenario interno de resistencia a “Toto”, que en la semana más caliente habló por pedido de Karina, empeorando aún más el clima en los mercados, que sólo cedieron por la decisión de Lula de poner a un banquero de ministro, contagiando la plaza local. Por la suba del dólar los empresarios frenaron las ventas y hay temor por el impacto inflacionario de la mini devaluación.