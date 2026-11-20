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Hechos que ocurrieron en la Argentina y el mundo
Efemérides de hoy: qué pasó un 29 de noviembre
En las efemérides del 29 de noviembre sobresalen estos hechos que ocurrieron un día como hoy en la Argentina y el mundo.
29 de noviembre de 2026 - 07:04
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Pepe Mujica ganó las elecciones presidenciales en Uruguay el 29 de noviembre de 2009.
Enrique Garcia Medina
Temas en esta nota:
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